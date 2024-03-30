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Сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования" стал доступен нижегородским предпринимателям

12 апреля 2024 18:50  [53] Бизнес

Нижегородским предпринимателям стал доступен сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования" (ЦПИК). Он работает на базе цифровой платформы МСП.РФ в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Сервис "Центр поддержки инвестиционного кредитования" дает нижегородским предпринимателям возможность получить господдержку при оформлении займов на инвестиционные проекты. Его операторами в регионе выступают Корпорация МСП и подведомственная организация регионального министерства промышленности, торговли и предпринимательства – Агентство по развитию системы гарантий Нижегородской области.

"Очень важно, чтобы проекты нижегородского малого и среднего бизнеса не оставались на бумаге, а были реализованы. Новый сервис Корпорации МСП дает возможность компаниям больше шансов для привлечения финансирования. Благодаря услуге бизнес может бесплатно получить анализ своего проекта и рекомендации по его доработке, а в случае необходимости - и поручительство от региональной гарантийной организации", – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Сервисом могут воспользоваться производственные компании, предприятия в сфере транспортировки и хранения, а также гостиницы.

"Специалисты проводят консультации предпринимателей по вопросам получения кредита, оказывают помощь в структурировании проекта. Кроме того, эксперты самостоятельно передают начальный пакет документов в несколько банков. Таким образом, у предприятия появляется возможность выбрать для себя наиболее выгодные условия кредитования", - пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Региональная гарантийная организация будет работать с проектами с объемом вложений от 5 млн до 50 млн рублей. Анализ проектов с большими вложениями возьмет на себя Корпорация МСП.  

Нижегородские предприниматели, заинтересованные в реализации инвестиционных проектов, могут направить заявку посредством цифровой платформы МСП.РФ.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". На базе центра работает горячая линия "Мой бизнес", где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

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Теги:
бизнес Предприниматели
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