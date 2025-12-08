Сетевая компания из Нижнего Новгорода стала 303-м участником федпроекта "Производительность труда" Экономика

Фото: ООО "Специнвестпроект"

Сетевая компания ООО «Специнвестпроект» из Нижнего Новгорода стала 303-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Основной вид деятельности компании - оказание услуг по технологическому присоединению к сетям электроснабжения.

«Бережливые технологии позволяют повысить эффективность работы любой организации, независимо от сферы деятельности. Сегодня инструменты бережливого производства внедряют уже 303 нижегородских предприятия. Среди них - производственные, строительные, логистические и торговые компании. «Специнвестпроект» стал четвертым нижегородским предприятием в сфере энергообеспечения, которое присоединилось к федеральному проекту», — рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты совместно с сотрудниками компании будут работать на площадке полгода. За это время выберут пилотный поток, проанализируют его работу и разработают решения по оптимизации процессов. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.