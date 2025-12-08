Synergetic остановил выпуск геля по предупреждению нижегородской ФАС Экономика

Компания "Синергетик" устранила нарушение, на которое указало УФАС в Нижегородской области. Поводом стало сообщение от потребителя о стикере на упаковке гипоаллергенного геля для стирки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На этикетке значилось: "Бренд №1 по эффективности". Однако проверка показала, что такая формулировка не подтверждается официальными данными.

УФАС изучило материалы, в том числе информацию с сайта Роскачества. Оказалось, что продукция действительно проходила тестирование, но только по таким характеристикам, как "Достоверность маркировки", "Токсикология", "Безопасность", "Санитарно-химические показатели" и "Качество".

Проверок по критерию "Эффективность" не проводилось. То есть утверждение на упаковке оказалось необоснованным и могло ввести покупателей в заблуждение.

Антимонопольная служба сочла, что "Синергетик" нарушил закон "О защите конкуренции", и выдала компании официальное предупреждение.

В ответ производитель сообщил, что снял с производства всю продукцию с подобными стикерами, устранив нарушение.

Ранее сообщалось, что Нижегородское УФАС заявило о стабильной ситуации с топливом в регионе.