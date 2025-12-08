Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
08 декабря 2025 15:15Synergetic остановил выпуск геля по предупреждению нижегородской ФАС
08 декабря 2025 15:00Нижегородцам рассказали, как не потратить всю зарплату на новогодних распродажах
08 декабря 2025 14:14Медианная зарплата в Нижегородской области достигла 74,8 тысячи рублей
08 декабря 2025 12:24Что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году, рассказали в ВТБ
08 декабря 2025 11:5626 участков изымают у собственника для строительства обхода Балахны
08 декабря 2025 11:26Нижегородский минфин внес в ЗСНО проект поправок к бюджету 2026 года
08 декабря 2025 09:57Школа "Женщины участников СВО" открылась при Нижегородском кадровом центре
08 декабря 2025 09:4718,7% нижегородских семей могут позволить покупку недорогой машины
07 декабря 2025 11:54Volga запустила сертификацию трех новых моделей на базе Geely
06 декабря 2025 10:02Еще 1,5 млрд рублей выделят на создание террасного парка в Почаинском овраге
Экономика

Synergetic остановил выпуск геля по предупреждению нижегородской ФАС

08 декабря 2025 15:15 Экономика
Synergetic остановил выпуск геля по предупреждению нижегородской ФАС

Компания "Синергетик" устранила нарушение, на которое указало УФАС в Нижегородской области. Поводом стало сообщение от потребителя о стикере на упаковке гипоаллергенного геля для стирки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

На этикетке значилось: "Бренд №1 по эффективности". Однако проверка показала, что такая формулировка не подтверждается официальными данными.

УФАС изучило материалы, в том числе информацию с сайта Роскачества. Оказалось, что продукция действительно проходила тестирование, но только по таким характеристикам, как "Достоверность маркировки", "Токсикология", "Безопасность", "Санитарно-химические показатели" и "Качество".

Проверок по критерию "Эффективность" не проводилось. То есть утверждение на упаковке оказалось необоснованным и могло ввести покупателей в заблуждение.

Антимонопольная служба сочла, что "Синергетик" нарушил закон "О защите конкуренции", и выдала компании официальное предупреждение.

В ответ производитель сообщил, что снял с производства всю продукцию с подобными стикерами, устранив нарушение.

Ранее сообщалось, что Нижегородское УФАС заявило о стабильной ситуации с топливом в регионе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
проверки УФАС
Поделиться:
Новости по теме
09 сентября 2025 09:50Нижегородскую компанию внесли в реестр недобросовестных поставщиков
11 апреля 2025 14:40Нижегородское УФАС выявило нарушения в рекламе Альфа-Банка на ТВ
17 марта 2025 15:0211 поставщиков попали в реестр ФАС из-за нарушений в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных