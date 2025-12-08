Что будет с ключевой ставкой и кредитами в 2026 году, рассказали в ВТБ

Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
08 декабря 2025 12:24 Экономика
Фото: предоставлено ВТБ

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов дал агентству "Прайм" прогнозы по ключевой ставке. По его мнению, значительного смягчения ключевой ставки в текущем году не ожидается, а вот в следующем возможны сюрпризы.

Как сказал первый зампред ВТБ, 2026 год начнется либо со ставкой 16,5% либо 16%, если на последнем в 2025 году заседании регулятор сделает россиянам "новогодний сюрприз". "Дальше будем двигаться к 13% на конец 2026 года. Траектория снижения будет зависеть от влияния повышения НДС на показатели инфляции и инфляционные ожидания, а также возможной отмены операций зеркалирования ЦБ, которые поддерживают рубль на нынешнем крепком уровне. Это проинфляционные краткосрочные факторы, исходя из которых в первом полугодии ЦБ, вероятно, будет действовать осторожно", - отметил Дмитрий Пьянов.

По мнению банкира, во втором полугодии значительное воздействие окажут метрики стабильной инфляции и инфляции в нерегулируемых областях. Если они будут устойчиво снижаться, движение к уровням 13% или даже ниже пойдет быстрее.

В то же время ставки по кредитам будут снижаться параллельно ключевой, а депозитные - опережающими темпами. Это связано с тем, что средне-и долгосрочные депозиты (6-12 месяцев) должны отражать не только текущие денежные условия, но и перспективу. Банк России всерьез настроен на смягчение, поэтому чем длиннее депозит, тем быстрее он будет терять в ставке вслед за ожиданиями, добавил Пьянов.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных