Экономика

Медианная зарплата в Нижегородской области достигла 74,8 тысячи рублей

08 декабря 2025 14:14
Медианная зарплата в Нижегородской области достигла 74,8 тысячи рублей

Менеджеры по продажам стали самыми востребованными специалистами на рынке труда Нижегородской области за последний месяц. К такому выводу пришли аналитики hh.ru, проанализировав свежие данные о вакансиях.

За месяц в регионе было размещено 21,6 тысячи вакансий. Это составляет 13% от общего числа предложений по Приволжскому федеральному округу.

Больше всего предложений пришлось именно на менеджеров по продажам — 1,7 тысячи открытых позиций. Это 8% от общего числа вакансий.

Следом по востребованности идут операторы контактных центров. Также в пятерке лидеров оказались водители, продавцы-консультанты, кассиры и операторы производственных линий.

При этом соискатели чаще всего интересовались вакансиями менеджеров по продажам, администраторов, водителей, бухгалтеров и упаковщиков, отметила директор нижегородского филиала hh.ru Ольга Брылева.

По ее словам, медианная заработная плата, предлагаемая в регионе, достигла 74,8 тысячи рублей. А ожидаемая сохранилась на уровне 70 тысяч рублей.

Ранее нижегородцам рассказали, кому положена 13-я зарплата.

