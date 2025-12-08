Нижегородский минфин внес в ЗСНО проект поправок к бюджету 2026 года Экономика

Нижегородский минфин внес в Законодательное собрание проект корректировок к региональному бюджету на 2026 год. Информация об этом размещена на официальном портале правовых актов.

Согласно документу, объем резервного фонда правительства региона составит 12,1 млрд рублей. Эти средства предназначены для оперативного реагирования на непредвиденные расходы и чрезвычайные ситуации.

Кроме того, межбюджетные трансферты нижестоящим уровням бюджета запланированы в размере 110,8 млрд рублей. Эти средства будут направлены на поддержку муниципалитетов и обеспечение их финансовой устойчивости.

Как ранее подчеркивал председатель Законодательного собрания Евгений Люлин, при формировании бюджета на 2026 год был сохранен приоритет социальной направленности.

Так, на реализацию государственной программы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" предусмотрено 49,4 млрд рублей. Из них 30,7 млрд направят на меры поддержки отдельных категорий граждан, включая пенсионеров, инвалидов и многодетные семьи.

Отдельной статьей бюджета предусмотрены средства на развитие института семьи — на эти цели зарезервировано 835 млн рублей. Планируется, что финансирование будет направлено на программы поддержки родительства, стимулирование рождаемости и укрепление семейных ценностей.

Напомним, что проект бюджета на 2026 год внесли в Заксобрание Нижегородской области в конце октября.

А в ноябре депутаты пересчитали бюджет на текущий год.