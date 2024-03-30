Орден Мужества вручили супруге нижегородца Фаила Камиловича Общество

В военном комиссариате Ленинского и Канавинского районов Нижнего Новгорода состоялось вручение государственной награды Российской Федерации "Орден Мужества" родственникам сержанта Фаила Камиловича, погибшего в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.

Глава Канавинского района Олег Алешин выразил слова благодарности жене военного.

"Подвиг Фаила – доказательство истинной храбрости и смелости. За проявленные самоотверженность, мужество и отвагу при исполнении воинского долга Фаил отмечен Орденом Мужества. Настоящий Герой, который навсегда останется для всех нас примером мужества, отваги и истинного патриотизма", - сказал Олег Алешин.

На церемонии вручения награды также присутствовал военный комиссар Ленинского и Канавинского районов Сергей Хилов.

Ранее сообщалось, что Ордена Мужества вручили семьям нижегородцев-участников СВО.