Свет и ГВС частично отключат в пяти районах Нижнего Новгорода 17 апреля Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 17 апреля в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Советском районе с 9:00 до 13:00 отключение электричества затронет многоквартирные дома на ул. Панина, 2, 3, 4, 5/1, 7/1.

С 9:00 до 17:00 свет отключат на ул. Нартова, 9-21 (нечет.)

С 13:00 до 16:00 без электроэнергии останутся ул. Агрономическая, 4-90 (чет.); Парниковый пер., 1-23а (нечет.); ул. Рыбинская, 1-30.

В Ленинском районе с 9:00 до 17:00 электричества не будет на Карповке по адресам: ул. Суздальская, 1а, 4, 13, 31а, 33, 48, 66, 80, 95, 105; ул. Шекспира, 5, 61, 62, 81, 86, 89, 98; ул. Балакирева, 1-6, 8, 10, 18А, 18Б.

Кроме того, с 8:00 до 17:00 жильцы домов на пр. Ленина № 30/6, 7 останутся без горячей воды.

В Канавинском районе отключение электричества запланировано в одной многоэтажке на ул. Совнаркомовской, 32 с 9:00 до 17:00.

В Московском районе с 9:00 до 15:00 свет отключат на ул. Рябцева,12.

В Сормовском районе с 10:00 до 16:00 будут обесточены дома в Комсомольском посёлке: ул. Дизельная, 4- 28; ул. Динамическая, 1-23 (нечет.).