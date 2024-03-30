Более 3 тысяч компаний открылось в Нижегородской области в 2023 году Бизнес

Фото: Алексей Чугунов

Около 3500 новых компаний открылось в Нижегородской области в 2023 году.

Как передает корреспондент НИА "Нижний Новгород", об этом заявил Уполномоченный по правам предпринимателей региона Павел Солодкий в рамках подведения итогов работы за минувший год.

Мероприятие прошло 17 апреля в Торгово-промышленной палате региона.

По словам бизнес-омбудсмена, по состоянию на 10 января 2024 года в Нижегородской области работало 126673 субъекта малого и среднего предпринимательства.

"Из них 50659- это юридические лица и около 70 тысяч- индивидуальные предприниматели. На рассмотрении в нашем аппарате находились 233 жалобы, из них по 153 завершена работа, остальные- на рассмотрении", - рассказал Павел Солодкий.

Бизнес-омбудсмен подчеркнул, что наибольшее число жалоб (29) были связаны с уголовным преследованием бизнесменов.

"На действия контрольно-надзорных органов поступило 15 жалоб, 10 из которых решились благополучно. На органы МСУ зафиксировано 30 жалоб, а на ресурсоснабжающие предприятия - 10. Они в большинстве связаны с нарушением сроков подключения к энергосетям", - добавил Уполномоченный по правам предпринимателей.

Ранее сообщалось, что Павел Солодкий в декабре 2023 года был утвержден на должность уполномоченного по правам предпринимателей.