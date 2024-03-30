Юрий Шалабаев поделился опытом с участниками проекта "Лидеры Нижегородской области" Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев рассказал участникам третьего сезона проекта "Лидеры Нижегородской области" о своем профессиональном опыте.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, во время двухчасового общения участники проекта смогли задать 20 вопросов, которые касались благоустройства, строительства нового жилья, о мерах поддержки для молодых специалистов, а также об участии мэра в проекте "Лидеры России"

По признанию главы города Юрий Шалабаев, с самого начала проекта "Лидеры Нижегородской области" он стал одним из его посланников и проводит регулярные встречи с участниками, общается с ними на интересующие их темы развития Нижнего Новгорода и личного карьерного роста.

"Я хотел выйти на открытый диалог - он всегда интереснее, эмоциональнее и эффективнее для всех сторон, которые в нем участвуют. Я хочу сам из этой встречи вынести для себя полезную информацию и надеюсь, что вы для себя тоже вынесете что-то нужное", - сказал Юрий Шалабаев.

На встрече с мэром участники не только смогли задать свои вопросы, но и внести предложения, которые в последствии можно будет реализовать. Например, одна из участниц предложила использовать искусственный интеллект при обработке обращений граждан. Предложение заинтересовало главу города и он распорядился взять контакты у автора инициативы и пообещал провести встречу по данному предложению.

СПРАВКА: "Лидеры Нижегородской области" - это комплексная программа, целью которой является выявление и объединение молодых лидеров, и создание возможностей для их профессионального развития на территории региона. Проект стартовал в мае 2022 года.