Депутаты обсудили планы по благоустройству Нижнего Новгорода Общество

17 апреля в ходе очередного заседания постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по городскому хозяйству под председательством Карима Ибрагимова депутаты рассмотрели 4 вопроса.

Члены комиссии заслушали доклад директора департамента благоустройства администрации города Елены Пеговой о планах по реализации в 2024 году программы "Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода". По информации докладчика, в городе планируется до конца года благоустроить 29 общественных пространств на площади 53,6 гектара. На эти цели в 2024 году планируется потратить свыше 1,7 млрд рублей, что на 455 млн рублей больше, чем годом ранее. В частности, в городе появятся новые фонтан, смотровая площадка с солярием и скейт-парк.

Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев поинтересовался перспективами создания в Нижегородском районе сквера имени Гусева, решение о котором было принято депутатами в рамках деятельности Комитета городской Думы по увековечиванию, и предложил направить на эти цели сэкономленные средства.

Представитель городской администрации продолжила выступление и по второму вопросу повестки рассказала о проделанной работе в рамках месячника по благоустройству, объявленного в областном центре.

Члены комиссии уточнили у докладчика ситуацию с кадрами в организациях, отвечающих за уборку города, и порекомендовали активнее механизировать процессы сбора мусора. Заместитель председателя городской Думы Николай Сатаев также предложил до конца апреля провести выездное совещание, в ходе которого посетить наиболее проблемные места города.

Затем Елена Пегова проинформировала депутатов о системе комплексного подхода к содержанию объектов озеленения. Она познакомила членов комиссии с преимуществами двухгодичных муниципальных контрактов. Данная практика дала хорошие результаты, поскольку заказчикам проще выстроить работу с подрядчиком в долгосрочной перспективе; а подрядчик более ответственно подходит к выполнению работ и имеет возможность закупки необходимой техники, в т.ч. средства малой механизации с навесным оборудованием.

В конце 2024 года с целью дальнейшего развития системы контроля, применение высокоэффективной техники, механизмов и материалов планируется заключение трехгодичных контрактов. Также она поделилась планами по оформлению города цветами. К 9 мая 2024 года на территории города будет создано 2225 м2 цветников. Самым крупным объектом цветочного оформления станет цветник на Верхневолжской набережной. Информация была принята депутатами к сведению.

Особое внимание члены комиссии уделили четвертому вопросу – докладу директора муниципального казенного учреждения "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода" Евгения Гусева о состоянии и мерах по защите от разрушения Волжско-Окских склонов. Для предупреждения оползней в Нижнем Новгороде создана система противооползневых сооружений, включающая в себя систему из почти 2 тыс. кубометров подпорных стен, 36,7 км откосных дорожек и ливнесборных лотков, 37,8 км ливневых коллекторов и 11 км штолен.

Отвечая на вопросы депутатов, докладчик заверил, что работа по поддержанию противооползневых сооружений в нормативном состоянии ведется на регулярной основе. При этом он затруднился ответить на вопрос членов комиссии о том, когда в последний раз оценивалось состояние штолен, пообещав сделать это до конца лета.

"Попрошу обследовать штольни оперативно, не дожидаясь следующего года. Чем раньше мы получим результаты, тем быстрее можно приступить к решению выявленных проблем", - подытожил Карим Ибрагимов.