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Экономика

Новое промышленное производство экипировки для военнослужащих открыли в Нижнем Новгороде

18 апреля 2024 19:56  [2] Экономика

Фото: Александр Воложанин

Новое производство специальной экипировки для сотрудников различных государственных структур открыло в Нижнем Новгороде ООО "Швейное предприятие "Спецпошив". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского правительства.

Компания выполняет госзаказ по пошиву экипировки для военнослужащих Минобороны РФ в кооперации с ООО "Труд" (дочерняя компания АО "Военторг", входит в ГК "Луидор").

В торжественной церемонии открытия предприятия приняли участие заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Олег Машковцев, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, министр промышленности и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, генеральный директор АО "Военторг" Владимир Павлов, представители Минобороны России.

Новая площадка в Нижнем Новгороде стала пятым производством компании "Спецпошив" в регионе. Площадь предприятия – около 4,5 тыс. кв. м. На нем трудится около 350 человек. На площадке размещены автоматические раскройно-настилочные комплексы, швейные машины для средних и тяжелых тканей, автоматические машины программируемой строчки циклического типа.

На новом производстве планируется производить до 1,5 млн баулов, 3 млн ремней, 50 тыс. полевых сумок, 100 тыс. специализированных костюмов в год и другую продукцию.

"Отмечу, что с 2015 года предприятие динамично развивается.  Производственные мощности "Спецпошива№" открываются не только в региональном центре, но и в районах области, создавая высокотехнологичные новые рабочие места. К настоящему времени на производственных площадках работает около 500 сотрудников",- сказал Олег Машковцев.

Всего у компании пять производственных площадок в Нижегородской области: две - в Нижнем Новгороде и по одной - в Балахне, Гагине и Мухтолове.

"Нижегородская область всегда была территорией, где куется Победа. У нас действуют десятки предприятий оборонно-промышленного комплекса, где производится огромный перечень продукции в рамках гособоронзаказа. Новое предприятие  по производству экипировки станет еще одним элементом системы, обеспечивающей безопасность нашей страны", - подчеркнул Андрей Саносян.

По словам Максима Черкасова, ООО "Швейное предприятие "Спецпошив" является участником нацпроекта "Производительность труда". Новое предприятие создавалось с учетом использования на нем принципов бережливого производства.

"Компания активно и комплексно использует инструменты господдержки. Помимо участия в нацпроекте, она является получателем льготного займа от федерального Фонда развития промышленности по программе "Повышение производительности труда" для модернизации производства, а также займа от регионального ФРП на закупку сырья", - рассказал министр.

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Теги:
Военные Нацпроект Производство
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