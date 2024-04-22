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Общество

Глеб Никитин направил поздравление с праздником Песах

23 апреля 2024 09:18  [93] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин направил поздравление с праздником Песах.

"Дорогие друзья! Искренне поздравляю всех, кто отмечает праздник Песах!

Песах занимает особое место в календаре тех, кто исповедует иудаизм. Праздник символизирует стремление еврейского народа к сохранению собственной идентичности и верность традициям предков. События далеких времен живут в сердцах людей и дают опору для новых свершений, движения вперед. Всегда тепло отмечается этот праздник, дает возможность встретиться, пообщаться, увидеть своих родных и близких", - говорится в тексте поздравления.

"Мне хочется поздравить всех представителей еврейской общины региона и поблагодарить за вклад в укрепление межконфессионального мира. Нам очень важно сохранять и поддерживать ценности, которые одинаково ценны для разных наций и народностей, населяющих нашу страну.

Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью и благополучием! Здоровья вам и вашим близким!", - сказал губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Праздники
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