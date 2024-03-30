Наталья Назарова посетила строительную площадку нового здания Ардатовской средней школы Общество

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы Наталья Назарова с рабочим визитом посетила Ардатовский муниципальный округ. Она проинспектировала объекты в рамках парламентского контроля за реализацией нацпроектов и народной программы "Единой России".

Так, в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда" в округе ведется строительство станции водозабора и водовода до рабочего поселка Мухтолово. По последним данным, техническая готовность объекта составляет 49%. Работы по подготовке территории завершены на 25%, водопонижение выполнено на 24%, скважины готовы на 90%. Монтаж трубопроводов выполнен практически на 50%. Реализовано более половины запланированных работ по благоустройству территории. Также начаты работы по устройству фундамента насосной станции 3-го подъема.

"Проект развития водоснабжения приобретает все более конкретные очертания. Президент в своем ежегодном обращении к Федеральному Собранию подчеркнул, что обеспечение доступа граждан к высококачественной питьевой воде остается одной из важнейших и наиболее актуальных задач. Благодаря этому проекту жители поселка получат надежный доступ к высококачественной питьевой воде, что повысит уровень комфорта и благополучия в регионе", - отметила Наталья Назарова.

Помимо этого в Мухтолово в настоящее время в рамках реализации региональной программы Нижегородской области по модернизации систем коммунальной инфраструктуры идет капитальный ремонт водопроводной сети и реконструкция сетей водоотведения. Общий объем финансирования проектов составил более 342 млн рублей, в том числе за счет средств ППК "Фонд развития территорий", областного и муниципального бюджетов.

Также в этот день парламентарий посетила площадку, где запланировано строительство нового здания Ардатовской средней школы. Напомним, разработка проектно-сметной документации началась в 2019 году. В начале прошлого года проект успешно прошел государственную экспертизу. Однако, было принято решение о переносе срока строительства нового здания образовательного учреждения на 2028 год. При непосредственном участии Натальи Назаровой был пересмотрен этот срок – начало строительства запланировано уже на текущий год.

"Школа функционирует в четырех зданиях, каждое из которых имеет свою историю. Самое старое здание, бывший женский колледж, было построено еще в 1872 году, а самое новое – в 1985 году. На сегодняшний день весь комплекс не соответствует современным стандартам и требованиям. Школьники вынуждены переходить через улицу, чтобы попасть на урок физкультуры. Это создает неудобства как для учеников, так и для педагогов. Я рада, что при поддержке губернатора Глеба Никитина удалось сдвинуть сроки", - подчеркнула депутат.

По ее словам, это событие ожидают как дети, так и взрослые, оно открывает новые перспективы для образовательного процесса в Ардатовском округе.

В Ардатовском округе Наталья Назарова также провела встречу с муниципальными депутатами, представителями общественных организаций и активистами. На мероприятии были подняты актуальные вопросы, такие как демографическая обстановка в стране, воспитание молодежи, развитие образовательной системы и меры поддержки одиноких семей.