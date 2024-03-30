Олег Лавричев: "Депутаты оценили работу главы города в 2023 году как эффективную" Политика

Фото: Гордума Нижнего Новгорода

19 апреля 2024 года состоялось заседание городской Думы Нижнего Новгорода под председательством Олега Лавричева. На заседании было рассмотрено 27 вопросов. Первый и главный вопрос касался отчета о результатах деятельности главы города и администрации Нижнего Новгорода за 2023 год.

Глава города Юрий Шалабаев отметил, что отчет – это возможность концентрированно проанализировать все результаты за предыдущий период и сделать выводы. Он рассказал, что бюджет Нижнего Новгорода с 2019 года увеличился вдвое, а расходы на обслуживание муниципального долга уменьшились в 25 раз.

"Грамотная работа с финансами позволила направить больше средств на развитие города, в том числе его социальной сферы. В 2023 году мы достигли важной цели – стопроцентной доступности дошкольного образования для детей от года до семи лет. Для этого в прошлом году ввели в эксплуатацию восемь детских садов, а всего с 2020 года – 23 детских сада либо пристроев к ним. Продолжаем решать вопрос со второй сменой в школах, сейчас так учатся около 20% ребят. В прошлом году ввели два корпуса - фактически это новые школы – в Сормовском и Канавинском районе, а также корпуса школы 800 в Сормовском и Автозаводском районе", – сообщил мэр.

"Нижний Новгород продолжает поступательное развитие, становится более комфортным для своих жителей. Это город, устремленный в будущее. Последние несколько лет мы видим, что молодежь возвращается сюда после получения профессионального образования даже из Москвы и Санкт-Петербурга. Мы с удовольствием приглашаем друзей из других городов и стран к нам в гости, потому что нам есть что показать туристам. Во многом это результат работы большой команды под руководством губернатора, где важная роль принадлежит мэру и администрации. Будем продолжать реализацию всех национальных проектов и делать наш город красивым и уютном вместе. Отмечу работу по поддержке участников СВО и их семей – этому направлению сейчас очень много внимания уделяет и мэрия, и депутатский корпус. Для них работает много льгот от бесплатного питания детей в школах до бесплатного летнего отдыха. А недавно сразу в шесть раз повысилась городская выплата для нижегородских контрактников. Эту работу нужно продолжать. Депутаты оценили работу главы города как эффективную", – отметил Олег Лавричев.