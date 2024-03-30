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Общество

Великопостное молитвенное стояние за воинов Росгвардии совершено в Дивеевском монастыре

19 апреля 2024 17:56  [101] Общество

Фото: nne.ru

Великопостное молитвенное стояние за воинов Росгвардии, находящихся в зоне СВО, совершили в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

В рамках духовно-просветительской акции в течение четырех недель Великого поста 2024 года планируется посещение православных святынь и чтение молитв о спасении, помощи и даровании победы русскому воинству и военнослужащим Росгвардии.

Молебен возглавлял благочинный Дивеевского округа Нижегородской епархии и старший священник обители иерей Владимир Каргин.

По окончании служения участники приложились к мощам преподобного Серафима Саровского.

"Великопостное молитвенное стояние за воинов Росгвардии" проводится в рамках соглашения о сотрудничестве РПЦ и Росгвардии, подписанного в марте 2024 года патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ генералом армии Виктором Золотовым.

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Теги:
Дивеевский район Росгвардия РПЦ
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