Великопостное молитвенное стояние за воинов Росгвардии совершено в Дивеевском монастыре

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Великопостное молитвенное стояние за воинов Росгвардии, находящихся в зоне СВО, совершили в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского монастыря. Об этом сообщается на сайте Нижегородской митрополии.
В рамках духовно-просветительской акции в течение четырех недель Великого поста 2024 года планируется посещение православных святынь и чтение молитв о спасении, помощи и даровании победы русскому воинству и военнослужащим Росгвардии.
Молебен возглавлял благочинный Дивеевского округа Нижегородской епархии и старший священник обители иерей Владимир Каргин.
По окончании служения участники приложились к мощам преподобного Серафима Саровского.
"Великопостное молитвенное стояние за воинов Росгвардии" проводится в рамках соглашения о сотрудничестве РПЦ и Росгвардии, подписанного в марте 2024 года патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главнокомандующим войсками национальной гвардии РФ генералом армии Виктором Золотовым.
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