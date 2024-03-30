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Общество

Трассу М-12 продолжают готовить к майским праздникам

22 апреля 2024 14:06  [35] Общество

Фото: ГК "Автодор"

Специалисты ГК "Автодор" продолжают подготовительные работы к майским праздникам и летнему сезону на скоростной автомагистрали М-12.

Согласно информации, трасса М-12 очень востребована у водителей.

Как отмечают в Госкомпании "Автодор", пик загруженности скоростной автомагистрали от Москвы до Казани приходится на предпраздничные и праздничные дни.

Так, 30 декабря прошлого года автомобилисты совершили более 90 тысяч поездок по всей протяженности новой дороги.

Чтобы избежать затруднений на многофункциональных зонах М-12 в предстоящие дни пиковой нагрузки – праздничные майские выходные и летний сезон – проработан детальный план по оптимизации работы стоянок.

Трасса М-12 пользуется популярностью среди автомобилистов. Путь по ней выбирают и за существенную экономию времени, а также за отсутствие светофоров, перекрестков и пешеходных переходов.

Госкомпания продолжает масштабное строительство этой значимой трассы – в конце этого года она будет продлена до Екатеринбурга, а также совершенствование всей сопутствующей инфраструктуры. Строительство М-12 от Москвы до Казани реализовано в рамках нацпроекта "Модернизация транспортной инфраструктуры".

Ранее сообщалось, что трассу М-12 начали готовить к туристическому сезону.

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Теги:
М-12
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