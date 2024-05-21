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Общество

Ночная экскурсия для туристов впервые прошла на выксунском заводе ОМК

22 мая 2024 14:38  [52] Общество

Фото: ОМК, Дарья Плотникова

В рамках Всероссийской акции "Ночь музеев" ночная экскурсия для туристов впервые прошла на выксунском заводе ОМК. Об этом сообщили в пресс-службе ОМК.
 
Туристы прошли по проммаршруту "Искусство быть металлургом". Участникам акции показали уникальные муралы Индустриального стрит-арт парка на территории предприятия. Благодаря специальному освещению гости увидели работы художников Миши Most, Алексея Луки и Эрика Булатова в непривычных условиях, так как обычно ночью промышленные экскурсии не проводят.

Гости узнали о культурной и социальной жизни металлургов, смогли ощутить особую атмосферу промышленного предприятия. На память о первом ночном посещении выксунского завода туристам вручили сувениры и подарки.

"Мы впервые присоединились к акции "Ночь музеев", но этот опыт оставил приятные впечатления как у экскурсантов, так и у нас самих. Работающий завод с гудящими цехами, в которых кипит своя особенная жизнь, ночью воспринимается по-новому: необъятно, таинственно, многогранно. Ночная подсветка меняет и сами муралы — ощущаешь арт-объект иначе, более глубоко. Акция показала, что интерес к подобным экскурсиям есть. Надеемся, что для нас "Ночь музеев" станет традицией, и туристы смогут прочувствовать особую ночную атмосферу завода и в следующем году", — отметила менеджер по промышленному туризму выксунского завода ОМК Лариса Малофеева.

Ранее сообщалось, что почти 7800 сотрудников выксунского завода ОМК приобрели садовые товары за счет работодателя.

 

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Теги:
Выкса ОМК Туризм
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