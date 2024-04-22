Светлана Мусарская: "Больше половины вопросов нижегородцев решаются на стадии обращения в call-центр МФЦ региона" Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Больше половины вопросов нижегородцев решается на стадии обращения в call-центр МФЦ региона. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказала директор Уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Нижегородской области Светлана Мусарская.

"Мы постоянно повышаем качество обслуживания наших пользователей: специалисты проходят обучение новым сервисам и услугам. Кроме того, наш call-центр помогает гражданам еще на этапе первичного звонка получать полную и необходимую информацию – так решается больше половины вопросов. Отмечу, что в регионе действует единственный верный телефон для всех отделений: (831) 422 14 21. С этого года на помощь нижегородцам пришел и новый цифровой сервис – чат-бот МФЦ Нижегородской области. Робот отвечает на самые популярные запросы пользователей. Алгоритм постоянно обновляется, пополняясь информацией на основе обращений нижегородцев", - рассказала Светлана Мусарская.

Директор МФЦ Нижегородской области напомнила, что с апреля 2024 года нижегородцам также доступен сервис "ГосQR". Благодаря сервису, который передает данные из цифрового профиля гражданина на "Госуслугах" в информационную систему МФЦ, прием граждан проходит быстрее. Нижегородские МФЦ – первые в рейтинге использования сервиса "ГосQR" среди 14 пилотных регионов.

Директор Уполномоченного многофункционального центра рассказала и про услугу "Регистрация транспортного средства". Сейчас она доступна в одном отделении (ТРЦ "Жар-Птица", Советская площадь, 5). Осмотр автомобиля сотрудником ГИБДД происходит на выделенной площадке торгового центра. С начала запуска услугой воспользовались более 70 человек. Зарегистрировать транспортное средство нижегородцы могут в МФЦ только по предварительной записи.

Зрители трансляции могли задать вопросы в комментариях. Они, в частности, поинтересовались ремонтом и открытием отделений многофункциональных центров в регионе. Напомним, в 2023 году было открыто 7 отделений МФЦ.

"Все отделения многофункциональных центров должны отвечать федеральным стандартам: быть удобными, оснащенными для маломобильных жителей и граждан с нарушением зрения. Если мы понимаем, что существующие помещения или здание не могут быть доведены до федеральных стандартов, то мы ищем новые. Конечно, такая процедура требует времени. Также мы перешли на новое отечественное программное обеспечение, в отделениях по мере необходимости происходит обновление оргтехники. Все это позволяет нашим посетителям получать услуги в комфортных условиях", - добавила Светлана Мусарская.

Еще одной темой эфира стали услуги для юридических лиц – получить их можно также в любом отделении МФЦ.

Полная версия эфира доступна в группе Центра управления регионом и в сообществе правительства региона "Нижегородская область" в соцсети ВКонтакте.

Напомним, Центр управления регионом был создан в Нижегородской области по поручению президента РФ Владимира Путина и действует с апреля 2020 года совместно с федеральными партнерами – АНО "Диалог". Основная задача ЦУР – обеспечить прямую и эффективную коммуникацию между гражданами и властью для решения и предотвращения проблемных вопросов. Больше информации о деятельности ЦУР можно узнать в группе в соцсети ВКонтакте: https://vk.com/tsur52.