85 земельных участков в Новинках продали инвестору под застройку

Фото:
В посёлке Новинки, входящем в состав Нижнего Новгорода, продали крупный земельный массив под строительство жилья.
Единственным участником аукциона стало московское ООО "Управление недвижимостью и отелями" (УНО), которое подало заявку в установленный срок и внесло задаток в размере 60 млн рублей.
Таким образом, "УНО" получило право на застройку 85 земельных участков общей площадью 201,33 гектара. В документации говорится, что все участки предназначены для возведения объектов малоэтажного и среднеэтажного жилья.
Информация о сделке размещена на официальной платформе дом.рф. Общая стоимость покупки составила 2,52 млрд рублей. Поскольку заявка от УНО оказалась единственной, компания была признана победителем аукциона.
Ранее сообщалось, что еще один участок в Новинках под застройку приобрел девелопер из Краснодара. На участке в 46,6 га запланировано строительство жилья и коммерческой недвижимости.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+