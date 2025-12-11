85 земельных участков в Новинках продали инвестору под застройку Экономика

Фото: ДОМ.РФ

В посёлке Новинки, входящем в состав Нижнего Новгорода, продали крупный земельный массив под строительство жилья.

Единственным участником аукциона стало московское ООО "Управление недвижимостью и отелями" (УНО), которое подало заявку в установленный срок и внесло задаток в размере 60 млн рублей.

Таким образом, "УНО" получило право на застройку 85 земельных участков общей площадью 201,33 гектара. В документации говорится, что все участки предназначены для возведения объектов малоэтажного и среднеэтажного жилья.

Информация о сделке размещена на официальной платформе дом.рф. Общая стоимость покупки составила 2,52 млрд рублей. Поскольку заявка от УНО оказалась единственной, компания была признана победителем аукциона.

Ранее сообщалось, что еще один участок в Новинках под застройку приобрел девелопер из Краснодара. На участке в 46,6 га запланировано строительство жилья и коммерческой недвижимости.