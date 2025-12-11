Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
11 декабря 2025 19:1385 земельных участков в Новинках продали инвестору под застройку
11 декабря 2025 11:17Люлин заявил, что у "разливаек" два пути: либо работать по закону, либо закрыться
11 декабря 2025 11:1511 проектов в сфере креативных индустрий признаны лучшими по итогам профильного акселератора для МСП
11 декабря 2025 10:312,8 млрд рублей направят на ремонт дорог около М-12 в Нижегородской области
11 декабря 2025 10:10Квоты на рабочие места для участников СВО могут ввести в Нижегородской области
11 декабря 2025 09:58Опубликован топ-5 самых "денежных" вакансий в Нижнем Новгороде
10 декабря 2025 18:39Химзавод за 18,4 млрд рублей собираются построить под Нижним Новгородом
10 декабря 2025 18:30Нижегородские компании участвуют в сессии "Сделано в России. Выбирают в мире"
10 декабря 2025 18:22Молодые инженеры ОМК представили инновационные разработки
10 декабря 2025 18:02Премия GIA укрепила роль инноваций в технологическом лидерстве России
Экономика

85 земельных участков в Новинках продали инвестору под застройку

11 декабря 2025 19:13 Экономика
85 земельных участков в Новинках продали инвестору под застройку

Фото: ДОМ.РФ

В посёлке Новинки, входящем в состав Нижнего Новгорода, продали крупный земельный массив под строительство жилья.

Единственным участником аукциона стало московское ООО "Управление недвижимостью и отелями" (УНО), которое подало заявку в установленный срок и внесло задаток в размере 60 млн рублей.

Таким образом, "УНО" получило право на застройку 85 земельных участков общей площадью 201,33 гектара. В документации говорится, что все участки предназначены для возведения объектов малоэтажного и среднеэтажного жилья.

Информация о сделке размещена на официальной платформе дом.рф. Общая стоимость покупки составила 2,52 млрд рублей. Поскольку заявка от УНО оказалась единственной, компания была признана победителем аукциона.

Ранее сообщалось, что еще один участок в Новинках под застройку приобрел девелопер из Краснодара. На участке в 46,6 га запланировано строительство жилья и коммерческой недвижимости.

