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Общество

Педагог из Дзержинска Светлана Кузина стала победителем Национальной премии в области профориентации

25 апреля 2024 09:08  [73] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Москве на ВДНХ в павильоне "Просвещение" подвели итоги первой Национальной премии в области профессиональной ориентации "Россия – мои горизонты".

Как сообщили в министерстве образования и науки Нижегородской области, почетное звание "Педагог №1 в профориентации в России" получила учитель математики школы №5 Дзержинска Светлана Кузина.

Нижегородка также завоевала награду в номинации "Лучшая профориентационная практика для семьи". Вместе с коллегами из других регионов страны она стала автором проекта "Родитель в теме".

Национальная премия в области профориентации "Россия – мои горизонты" проходит в рамках всероссийского проекта "Билет в будущее", который направлен на подготовку учеников 6-11-х классов школ к профессиональному самоопределению.

"Мы живём в эпоху перемен, когда профессиональный выбор становится одним из самых важных решений в жизни человека. Премия "Россия – мои горизонты" призвана отметить тех, кто помогает молодым людям осознанно подойти к выбору профессии, а также предоставляет им возможность получить новые знания и навыки, которые пригодятся в будущем", – отметил руководитель Фонда гуманитарных проектов Иван Есин.

На конкурс было подано свыше трех тысяч заявок из всех регионов России, экспертный совет отобрал в шорт-лист более 70 проектов. Участниками премии стали педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в области профориентации, а также те, кто реализует индивидуальные школьные проекты.

В областном министерстве образования и науки рассказали, что Светлана Кузина является педагогом-навигатором проекта "Билет в будущее" с 2021 года. Она помогает школьникам пройти такие этапы, как тестирование и профпробы.

"Я как профориентатор считаю важным вести работу комплексно: проводить внеклассные профориентационные мероприятия, включать в уроки профориентационные задачи и кейсы, активно работать с родителями. За три года я успела создать методические разработки уроков с профориентационным компонентом, разработала серию внеклассных занятий. К тому же активно участвую в жизни педагогического сообщества, транслирую свой опыт, делюсь с коллегами своими идеями, перенимаю лучшие практики. Для меня важно быть частью такого важного процесса", – поделилась Светлана Кузина.

Важность работы по профессиональной ориентации дзержинских школьников отметил глава города Иван Носков.

"В последние несколько лет профориентационной работе в школах уделяем особое внимание. Не потому что "так надо", а потому что и педагоги, и родители понимают: одна из основных задач школы – показать ребенку все возможные направления для развития и подвести его к выбору своей профессии. Особенно здорово, когда преподаватель ищет новые варианты подачи материала, постоянно обменивается опытом с коллегами, развивается и сам успешен в своем деле. От всей души поздравляю Светлану Сергеевну с победой и благодарю за высокий результат на всероссийском уровне!", – сказал он.

Всероссийский профориентационный проект "Билет в будущее" создан в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

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Теги:
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