Сотрудники Эн+ сдали кровь в рамках донорской акции Общество

Около 40 работников ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) 3 мая приняли участие в благотворительном мероприятии и сдали порядка 20 литров крови, в том числе плазму.

Донорская акция проводится в Нижнем Новгороде регулярно с целью оказания помощи пациентам, нуждающимся в переливании крови на протяжении всей жизни. Забор производила мобильная бригада Нижегородского областного центра крови им. Н.Я. Климовой в специальном передвижном комплексе, оснащенном современным медицинским оборудованием. Перед донацией каждый работник прошел специальный предварительный медицинский осмотр и сдал необходимые анализы. Мобильные пункты являются прекрасной возможностью быстро, комфортно и удобно принять участие в процедуре донации как для опытных доноров, так и для тех, кто сдает кровь впервые.

"Я сегодня первый раз стал донором. Есть небольшое волнение, но я понимаю насколько это ответственное и серьезное дело, что моя кровь может спасти чью-то жизнь", - рассказал Артем Кордюков, сотрудник ГК "Волгаэнерго".

Всего за 5 часов работа мобильного пункта сотрудники ГК "Волгаэнерго" сдали около 20 литров крови и плазму. Научными исследованиями доказано, что сдача крови в дозе до 500 мл совершенно безвредна и безопасна для здоровья человека. Периодические донации крови оказывают благоприятное стимулирующее воздействие на организм человека.

"Благодарю всех коллег, кто сегодня пришел и сдал кровь. Донорство — это бескорыстная помощь тем, кто в этом жизненно нуждается. Тысячам людей ежедневно требуется переливание крови и, если ты можешь помочь, это обязательно нужно сделать", - подчеркнул генеральный директор ГК "Волгаэнерго" (входит в Эн+) Виталий Гаврюшенко.