Водоснабжение в Богородске после аварии полностью восстановили Общество

Аварийная ситуация на одном из водоводов в Богородском муниципальном округе была полностью устранена специалистами водоканала. Как сообщили в администрации округа, к 3:00 утра 10 декабря подача воды была восстановлена в полном объеме.

На текущий момент в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало ни одной жалобы от жителей на отсутствие воды или перебои в ее подаче. Все важные социальные учреждения, включая школы, детские сады и медицинские организации, функционируют в штатном режиме.

По данным местных властей, за стабильной работой водоснабжения продолжают следить сотрудники муниципального унитарного предприятия "УВКХ". Ситуация находится под личным контролем главы округа Алексея Короткова.

Ранее стало известно, что нижегородская прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства по вопросу предоставления услуг ЖКХ в Богородске. В ведомстве пояснили, что устранение выявленных нарушений взято на контроль.