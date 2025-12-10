Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
10 декабря 2025 09:54Люлин призвал объединить усилия власти, образовательных организаций и бизнеса для подготовки строительных кадров
10 декабря 2025 09:42Водоснабжение в Богородске после аварии полностью восстановили
10 декабря 2025 09:23Прокуратура проверяет качество оказания услуг ЖКХ в Богородске
10 декабря 2025 09:15Прощание с профессором Строгецким пройдет в Нижнем Новгороде 11 декабря
10 декабря 2025 08:00Нижегородцам рассказали, как справиться с хандрой в бесснежный декабрь
09 декабря 2025 19:41Нижний Новгород получил 7,4 млн рублей на ликвидацию свалок в 2025 году
09 декабря 2025 19:193,6 тысячи деревьев высадили в Нижнем Новгороде взамен вырубленных
09 декабря 2025 19:00Путевки в Краснодар закупят для пострадавших на производстве нижегородцев
09 декабря 2025 18:30Перевозчика на автобусный маршрут №83 ищут в Нижнем Новгороде
09 декабря 2025 18:09Бесплатный Wi-Fi появился на парковке у Московского вокзала
Общество

Прокуратура проверяет качество оказания услуг ЖКХ в Богородске

10 декабря 2025 09:23 Общество
Прокуратура проверяет качество оказания услуг ЖКХ в Богородске

Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин распорядился провести проверку соблюдения законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг жителям города Богородска. Поводом для начала надзорных мероприятий стали сообщения в СМИ о многодневных перебоях с водоснабжением в Богородском округе.

В адрес главы местного самоуправления и руководителя муниципального унитарного предприятия уже направлены официальные представления.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям местных властей по обеспечению прав граждан на комфортные условия проживания. Также будет изучена полнота и своевременность мер, предпринятых для проведения ремонтных работ и организации подвоза воды населению.

Контроль за устранением выявленных нарушений остается за нижегородской прокуратурой.

Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с долгами по зарплате на заводе "РУМО".

 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Богородск ЖКХ Прокуратура
Поделиться:
Новости по теме
26 ноября 2025 12:29Прокуратура требует пересмотреть увольнение арестованного замглавы ГУММиД
21 ноября 2025 18:19Прокуратура заинтересовалась крупным пожаром в торговом павильоне в Городце
17 июня 2025 15:13Плохое качество воды в Семеновском округе привело к прокурорской проверке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных