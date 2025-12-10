Прокуратура проверяет качество оказания услуг ЖКХ в Богородске

Прокурор Нижегородской области Андрей Травкин распорядился провести проверку соблюдения законодательства в сфере предоставления коммунальных услуг жителям города Богородска. Поводом для начала надзорных мероприятий стали сообщения в СМИ о многодневных перебоях с водоснабжением в Богородском округе.
В адрес главы местного самоуправления и руководителя муниципального унитарного предприятия уже направлены официальные представления.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры региона, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям местных властей по обеспечению прав граждан на комфортные условия проживания. Также будет изучена полнота и своевременность мер, предпринятых для проведения ремонтных работ и организации подвоза воды населению.
Контроль за устранением выявленных нарушений остается за нижегородской прокуратурой.
Ранее сообщалось, что нижегородская прокуратура взяла на контроль ситуацию с долгами по зарплате на заводе "РУМО".
