Общество

Единые школьные учебники по естественным наукам введут в России в 2027 году

10 декабря 2025 10:32 Общество
Единые школьные учебники по естественным наукам введут в России в 2027 году

В России до начала учебного года 2027/2028 планируется внедрить новые единые учебники по естественно-научным дисциплинам. Инициатива реализуется Российской академией наук и Министерством просвещения Российской Федерации. Об этом стало известно на на общем собрании РАН, сообщил 360.ru.

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что проект предусматривает разработку базовых учебников по математике, информатике, физике, химии и биологии. По его словам, эти учебники будут взаимосвязаны и учитывать междисциплинарные и метапредметные связи.

Кравцов подчеркнул, что учебники будут создаваться не отдельными авторскими коллективами, а как единая система. В них будут отражены все необходимые междисциплинарные и метапредметные связи, что позволит учащимся лучше понимать сложные научные концепции.

Также на собрании было озвучено, что финансирование фундаментальной и прикладной науки в России увеличилось на 12%. Общий бюджет научных исследований теперь составляет более 1,6 трлн рублей. В 2026 году на развитие фундаментальной науки будет выделено 37,5 млрд рублей, а на прикладные исследования — 25,9 млрд рублей.

Теги:
Образование Школы
