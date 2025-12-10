Прощание с профессором Строгецким пройдет в Нижнем Новгороде 11 декабря Общество

Фото: сайт НГЛУ

Доктор исторических наук, преподаватель духовной семинарии в Нижнем Новгороде Владимир Строгецкий скончался на 86-м году жизни 9 декабря.

"Владимир Михайлович Строгецкий прожил долгую, яркую и плодотворную жизнь, посвященную науке, образованию и служению классическим идеалам гуманитарного знания", - сообщается на сайте НГЛУ имени Добролюбова.

Строгецкий окончил истфак и аспирантуру Ленинградского госуниверситета. С 70-х работал в Горьковском госуниверситете имени Лобачевского, а потом - в лингвистическом университете имени Добролюбова, где при его участии были открыты кафедры по изучению древних языков и античной культуры.

Также профессор стоял у истоков возрождения Нижегородской духовной семинарии. Там он преподавал древние языки.

За профессиональные заслуги награжден знаком "Почетный работник высшего профессионального образования РФ".

"Светлая память о Владимире Михайловиче – выдающемся ученом, блестящем педагоге, принципиальном и душевном человеке – навсегда останется в наших сердцах", - добавили в Инязе.

Прощание с Владимиром Строгецким пройдет в Алексеевском храме Благовещенского монастыря 11 декабря.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Владимира Михайловича.

