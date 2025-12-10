Люлин призвал объединить усилия власти, образовательных организаций и бизнеса для подготовки строительных кадров Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

9 декабря в Законодательном Собрании Нижегородской области состоялось заседание комитета по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям. Парламентарии обсудили вопрос о подготовке специалистов для строительной отрасли. Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что кадровое обеспечение строительной сферы напрямую влияет на реализацию стратегических проектов региона.

«Дефицит квалифицированных специалистов в строительстве сегодня – один из ключевых вызовов для отрасли. Нам необходима консолидированная работа всех участников процесса – власти, образовательных учреждений и бизнеса. Только так мы сможем обеспечить строительный комплекс региона компетентными специалистами и выполнить задачи, поставленные на федеральном и региональном уровнях», – подчеркнул Евгений Люлин.

Депутаты профильного комитета заслушали доклады руководства Союза Нижегородских Строителей, Нижегородского строительного техникума и Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета.

Председатель постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по градостроительству и архитектуре, президент Союза нижегородских строителей Михаил Иванов в своем докладе рассказал о реализуемых инициативах. «Работа ведется на всех уровнях – от открытия строительных классов в школах до создания современных мастерских в колледжах. Уже сейчас в профклассах обучается 72 человека, и мы видим, как растет интерес молодежи к профессии. В базовом секторе при Нижегородском индустриальном колледже сегодня обучается более 160 студентов. Мы также активно интегрируем в образовательный процесс современные цифровые решения, такие как отечественная платформа «Роадмап», чтобы выпускники приходили на производства уже с актуальными практическими навыками, – отметил Михаил Иванов. – Еще одно направление – переквалификация и трудоустройство ветеранов СВО в строительной отрасли. В Нижегородской области уже есть успешная практика переподготовки и приема таких специалистов, этот опыт необходимо тиражировать в масштабе страны».

Ректор ННГАСУ Дмитрий Щеголев сообщил, какая работа проводится вузом по подготовке кадров новой формации: «Развитие строительной сферы региона невозможно представить без современной профессиональной подготовки молодых специалистов. Сегодня ННГАСУ активно адаптирует учебные программы под запросы работодателей и долгосрочные планы развития Нижегородской области. Наш приоритет – подготовка выпускников, уверенно работающих с современными цифровыми инструментами, обладающими проектной культурой и готовых браться за любые масштабные проекты. Именно такая система высшего профессионального образования станет залогом успешного развития строительной отрасли нашего региона».

«Мы рассмотрели практически всю вертикаль подготовки специалистов. Уже сегодня делается многое – от ранней профориентации в школах и качественного среднего профессионального образования до современного подхода в высшей школе, готовящей инженеров и архитекторов будущего. Рост числа профильных классов, оснащение колледжей и тесная связь вуза с работодателями –звенья одной цепи. Такой многоуровневый подход позволит в перспективе не просто закрывать текущие вакансии, а сформировать устойчивый кадровый резерв для реализации масштабных планов развития Нижегородской области. В следующем году планируем провести на эту тему «Правительственный час» на заседании Законодательного Собрания», – сказал председатель комитета регионального парламента по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов.

Также парламентарии обсудили вопросы сохранения и развития объектов исторической среды Нижегородской области. Генеральный директор автономной некоммерческой организации «Агентство по сохранению и развитию объектов исторической среды Нижегородской области» Екатерина Крюнас представила информацию о комплексной работе по реставрации памятников архитектуры в Нижнем Новгороде, Городце, Балахне и других населённых пунктах, ревитализации исторических кварталов, создании центров притяжения и разработке мер поддержки для инвесторов. Особое внимание было уделено проектам, направленным на вовлечение исторической недвижимости в экономический оборот и повышение туристической привлекательности региона.