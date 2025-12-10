Глава ДУМНО высказался о скандале из-за награждения Фаузии Байрамовой Общество

Фото: ДУМНО

В Духовном управлении мусульман Нижегородской области отреагировали на критику в связи с вручением награды писательнице и общественному деятелю Фаузии Байрамовой. Руководитель управления Гаяз Закиров заявил в интервью изданию "Подъём", что поводов для скандала нет, поскольку награда была вручена исключительно за культурную и просветительскую деятельность, а не за политические взгляды.

Напомним, награждение Байрамовой вызвало волну возмущения у общественности. Она ранее была осуждена по статьям о разжигании межнациональной розни и призывах к сепаратизму. Активистка известна как сторонница отделения Татарстана и Крыма от России, а также как бывший лидер националистического движения.

По словам Закирова, Байрамова давно не участвует в политической жизни, активно занимается литературной работой и принимает участие в жизни мусульманской общины.

"Я считаю, ничего такого криминального мы не сделали. Фаузия Байрамова два года живёт здесь, у неё юбилей 75 лет. У неё столько книг, столько заслуг. Ничего такого против власти она не делает", - высказался Закиров.

Также глава ДУМНО выразил обеспокоенность тем, что подобные нападки могут повлиять на "братскую солидарность" в регионе.

