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Общество

Первый клещ - переносчик энцефалита выявлен в Нижегородской области

03 мая 2024 14:03  [111] Общество

Фото: Роспотребнадзор по Нижегородской области

Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области предоставила данный оперативного мониторинга активности клещей.

На 1 мая зарегистрировано 766 (+318 за неделю) обращений в медицинские организации c укусами. Данные случаи зафиксированы в 43 районах области. Но при этом, отметили в ведомстве, количество обратившихся на 37,7% выше средних многолетних значений, но на 20% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего нижегородцы "ловили" клещей на территориях сёл и деревень - на них приходится 37% случаев, на садово-огородных участках - 22%, на придомовых территориях - 14%, в лесу и в парках - 19%.

Согласно информации, лабораторно исследовано 408 клещей.

Из них 35 клещей (+20 за неделю), пойманные в том числе на территории Нижнего Новгорода, оказались инфицированы иксодовым клещевым боррелиозом. Ещё 21 клещ (+10) оказался переносчиком анаплазмы. Три клеща в Дзержинске и Нижнем Новгороде были инфицированы эрлихиозом.

Кроме того, на прошлой неделе в Тоншаевском районе выявлен первый в сезоне энцефалитный клещ.

Экстренную иммунопрофилактику получили 110 детей и 27 взрослых.

По состоянию на 1 мая прививки против клещевого вирусного энцефалита сделали 2517 человек (40% от плана).

План акарицидных обработок по региону в текущем году составляет около 4190 га, включая 542 га территорий летних оздоровительных учреждений. На сегодняшний день обработано около 233,4 га.

Напомним, нижегородский парк "Швейцария" 3 мая закрыт на обработку против клещей.

Завлабораторией НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, иммунолог Михаил Костинов в беседе с телеканалом "360" рассказал про особенности поведения клещей. Так, человек отличается от животных специфическим запахом, который привлекает кровососов. Причём больше подвержены укусам горожане.

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Теги:
Здоровье Клещи Роспотребнадзор
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