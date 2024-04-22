Сев яровых завершился в Нижегородской области на 32% от плана Общество

Фото: Telegram-канал минсельхоза Нижегородской области

Яровые культуры посеяны в Нижегородской области на площади 181 тысяч га, что составляет 32% от плана. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

Аграрии ведут сев пшеницы, ячменя, овса, гороха, подсолнечника, кукурузы, гречихи, горчицы, льна, рапса, сахарной свеклы, однолетних трав, а также подсаживают картофель.

Помимо этого, сельхозтоваропроизводители провели работы по подкормке озимых культур на площади 194 тысяч га, что составляет 83% от плана, а многолетних трав - на 74 тысяч га (31%).

Также аграрии проводят боронование, химпрополку и обработку посевов от вредителей.

Напомним, роботизированная ферма на 130 голов открылась в Шарангском районе.