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Общество

Сев яровых завершился в Нижегородской области на 32% от плана

03 мая 2024 15:14  [91] Общество

Фото: Telegram-канал минсельхоза Нижегородской области

Яровые культуры посеяны в Нижегородской области на площади 181 тысяч га, что составляет 32% от плана. Об этом сообщает министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона.

Аграрии ведут сев пшеницы, ячменя, овса, гороха, подсолнечника, кукурузы, гречихи, горчицы, льна, рапса, сахарной свеклы, однолетних трав, а также подсаживают картофель.

Помимо этого, сельхозтоваропроизводители провели работы по подкормке озимых культур на площади 194 тысяч га, что составляет 83% от плана, а многолетних трав - на 74 тысяч га (31%).

Также аграрии проводят боронование, химпрополку и обработку посевов от вредителей.

Напомним, роботизированная ферма на 130 голов открылась в Шарангском районе.

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Теги:
Растения Сельское хозяйство
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