Почти 60 разрешений на строительство выдали в Нижегородской агломерации с начала года Общество

На территории Нижегородской агломерации за первые три месяца текущего года выдано 125 разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию.

Как сообщает министерство строительства Нижегородской области, это на 40% больше аналогичного периода прошлого года.

Всего было выдано 58 разрешений на строительство. Среди объектов, возведение которых уже началось, более 10 многоквартирных домов, 11 зданий и цехов промышленных предприятий, а также два корпуса гостиниц IT-Кампуса "Неймарк" и школа на 675 мест в деревне Анкудиновка.

Кроме того, выдано 67 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. В их числе 18 многоквартирных домов и 16 жилых домов блокированной застройки.

Ранее сообщалось, что проект достройки ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде одобрен госэкспертизой.