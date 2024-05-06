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Почти 60 разрешений на строительство выдали в Нижегородской агломерации с начала года

07 мая 2024 14:27  [73] Общество

На территории Нижегородской агломерации за первые три месяца текущего года выдано 125 разрешений на строительство и на ввод объектов в эксплуатацию.

Как сообщает министерство строительства Нижегородской области, это на 40% больше аналогичного периода прошлого года.

Всего было выдано 58 разрешений на строительство. Среди объектов, возведение которых уже началось, более 10 многоквартирных домов, 11 зданий и цехов промышленных предприятий, а также два корпуса гостиниц IT-Кампуса "Неймарк" и школа на 675 мест в деревне Анкудиновка.

Кроме того, выдано 67 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. В их числе 18 многоквартирных домов и 16 жилых домов блокированной застройки.

Ранее сообщалось, что проект достройки ЖК "Дом на Горького" в Нижнем Новгороде одобрен госэкспертизой.

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Теги:
лицензии Строительство
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