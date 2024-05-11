Фотовыставка "Донбасс" открылась в Законодательном Собрании Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

В Законодательном Собрании Нижегородской области открылась фотовыставка "Донбасс". Как сообщает пресс-служба ведомства, экспозиция посвящена жизни вновь вошедших в состав России регионов. В торжественной церемонии открытия фотовыставки принял участие председатель регионального парламента Евгений Люлин.

Автором выставки является фронтовой корреспондент "Российской газеты" Владимир Аносов, который посетил многие горячие точки на Донбассе. В Законодательном Собрании представлено 20 фотографий. На них отражена обычная жизнь мирных жителей, военных и боевая работа. Так , например, на одном фотоснимке запечатлен первый массовый выезд беженцев из Мариуполя. На другой можно увидеть здание драматического театра в Мариуполе, в котором сотни жителей спасались от обстрелов.

Председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин отметил, что все фотографии сделаны на передовой, от чего воспринимаются в сотни раз острее.

"Сердце сжимается, глядя как боец держит на руках спасённую кошку, пожалуй, единственное успокоительное в таких условиях. Хрупкие девушки, пережившие несколько осколочных ранений, помогают эвакуировать своих боевых товарищей. И доказывают, что любовь на фронте всегда побеждает. В этом и есть наше главное отличие от противника. Мы всегда остаёмся людьми, несмотря на обстоятельства. И сохраняем веру в Бога, самих себя, в наших близких", - подчеркнул Евгений Люлин.

Самыми первыми выставку смогли посетить ученики 93 школы Нижнего Новгорода. После открытия ученики обсудили увиденное со спикером регионального парламента.

Отмечается, что фотовыставка демонстрируется по всей стране. В Нижегородской области с декабря 2023 года по соглашению с "Российской газетой" центр "Авангард" передает комплекты фотографий в муниципальные округа.