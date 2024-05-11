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Общество

Часть дома В. Митрофанова - И. Мокеева продадут на Большой Покровской в Нижнем Новгороде

16 мая 2024 10:44  [2] Общество

Фото: Яндекс. Панорамы

Часть дома В. Митрофанова - И. Мокеева на улице Большой Покровской, 20 планируется приватизировать в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте мэрии города.

В здании планируется продать нежилые помещения общей площадью 658,8 кв. метров, расположенные на первом, втором и третьем этажах, а также в подвале.

Комитету по управлению городским имуществом и земельными ресурсами Нижнего Новгорода предстоит организовать работу по оценке рыночной стоимости недвижимости в особняке и продать на аукционе.

СПРАВКА:

Дом В. Митрофанова-И. Мокеева (Дом Мещанского собрания) был построен в несколько этапов в 1849-1881 годах. Авторы проектов - нижегородский губернский архитектор Л. В. Фостиков и архитектор городской управы Н. Д. Григорьев. В 1900 году здание выкупило у купца Мокеева нижегородское Мещанское общество, которое разместило здесь зал заседаний и канцелярии. Свободные помещения сдавались в наем под мастерские и лавки. Особняк является объектом культурного наследия народов России.

Напомним, особняк Фомина выставили на торги в центре Нижнего Новгорода за 86 млн рублей.

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Теги:
Архитектура ОКН
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