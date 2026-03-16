Сборная России заняла третье место в медальном зачете Паралимпиады в Италии Спорт

Фото: Максим Герасимов

Сборная России вошла в тройку сильнейших по итогам Паралимпийских зимних игр 2026 года в Италии. Команда стала третьей в общем медальном зачёте, показав один из самых впечатляющих результатов турнира.

Страну представляли всего шесть спортсменов и один спортсмен-ведущий. Несмотря на столь небольшой состав, россияне завоевали 12 медалей — 8 золотых, 1 серебряную и 3 бронзовые. Ранее ни одной сборной в истории Паралимпиад не удавалось попасть в топ-3 с таким малым числом участников.

В составе российской команды выступили горнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян (вместе с ведущим спортсменом Сергеем Синякиным), а также сноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо.

Впереди России в медальном зачёте оказались только Китай и США. Китайская команда, в составе которой выступали 70 спортсменов, завоевала 44 награды. Сборная США, представленная 68 атлетами, выиграла 24 медали.

Особенно успешно проявила себя Варвара Ворончихина. Она выиграла золото в слаломе и супергиганте, стала серебряным призёром в гигантском слаломе и завоевала бронзу в скоростном спуске.

Алексей Бугаев одержал победу в слаломе и добавил к ней две бронзовые медали — в скоростном спуске и гигантском слаломе.

В лыжных гонках Анастасия Багиян трижды поднималась на высшую ступень пьедестала, став первой в спринте, а также на дистанциях 10 и 20 километров.

Иван Голубков завоевал два золота, победив в индивидуальных гонках на 10 и 20 километров.

Напомним, впервые за 12 лет наши спортсмены соревновались на Паралимпиаде под национальным флагом и с гимном.