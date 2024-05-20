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Общество

Электричество частично отключат в четырёх районах Нижнего Новгорода 21 мая

21 мая 2024 09:10  [81] Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 21 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 19:00 свет отключат по адресам: ул. Алексеевская, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 27б; ул. Большая Покровская, 19б, 20б, 20, 22, 21/5, 24/22; ул. Грузинская, 28, 30а, 30, 34; ул. Октябрьская, 9, 9а, 9б, 11, 11а.

В Канавинском районе с 9:00 до 11:00 отключение электричества затронет многоквартирные дома на Московском шоссе, 25, 27.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в посёлке Комсомольский: ул. Планировочная, 2-36А (чет.); ул. Рудничная, 1-33 (нечет.).

В Ленинском районе с 12:00 до 17:00 будут обесточены многоквартирные дома на ул. Героя Чугунова,1а, 3а, 4, 5, 6, 7; ул. Космонавта Комарова, 1, 3а, 3, 5, 5а, 7а, 7, 9, 9а.

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Теги:
Городское хозяйство ЖКХ Электроэнергия
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