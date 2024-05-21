Волжское пароходство открыло навигацию для будущих речников Общество

Торжественное открытие навигации проводят курсант НРУ им. И.П. Кулибина Иван Кохановский и воспитанник Нижегородского детского речного пароходства Станислав Сурков Фото: Волжское пароходство

В торжественной церемонии приняли участие более 100 курсантов и студентов профильных учебных заведений Нижнего Новгорода и области. В 2024 году количество практикантов на теплоходах судоходной компании приблизится к 650.

Праздничное мероприятие прошло у здания Волжского пароходства в Нижнем Новгороде. Для флотской молодежи старт навигации – важное событие, которое символизирует начало их профессионального пути.

"Горжусь, что у меня появилась возможность принять участие в открытии молодежной навигации. Я уже сейчас прохожу практику на теплоходе "Дмитрий Калинин", который пока еще находится на базе технического обслуживания флота. Активно принимаю участие в организации ремонтных работ, помогаю подготовить судно к первому рейсу в этом году. Мне повезло с экипажем, все стараются передать мне свой опыт, дают советы, поддерживают. За время навигации хочу стать грамотным специалистом, научиться всему, что необходимо знать на флоте. Я сам попросился на практику в Волжское пароходство. Это отличная компания с хорошим именем и карьерными перспективами", – поделился впечатлениями курсант Городецкого Губернского колледжа Вадим Синягин.

С приветственными словами и пожеланиями успешной практики к обучающимся обратились руководители компании "Волжское пароходство", начальник Нижегородского ордена "Знак Почёта" речного училища им. И.П. Кулибина Денис Костюничев, директор Нижегородского детского речного пароходства Дмитрий Участкин, директор Городецкого Губернского колледжа Кирилл Частнов, директор Борского Губернского колледжа Алексей Волков, директор Чкаловского техникума транспорта и информационных технологий Надежда Алексеева.

Генеральный директор компании "Волжское пароходство" Павел Виноградов

"Волжское пароходство в этом году открыло свою 181-ю навигацию. В прошлом году нам исполнилось 180 лет. 2024 год для нас тоже знаменательный – 100 лет исполняется нашему вымпелу – традиционному флагу навигации. Курсантам, студентам и юнгам, которые открывают сегодня вместе с нами молодежную навигацию, желаю достойно служить профессии и стать опытными моряками и речниками. Будущее развитие флота нашей страны зависит именно от вас!" – подчеркнул генеральный директор компании "Волжское пароходство" Павел Виноградов.

"Я очень рада, что с такого юного возраста мы посвящаем молодежь во флотские традиции. Прямо сейчас 264 курсанта уже проходят практику в Волжском пароходстве, и с каждым годом их становится всё больше. Они выполняют интересные и сложные задачи. Только труд и движение вперед позволят стать успешным. Кого привлекают бескрайние родные просторы, кому нравится наблюдать рассветы и закаты с теплохода, кто стремится сделать карьеру на флоте – приходите на практику к нам!" – отметила директор по работе с персоналом компании "Волжское пароходство" Анастасия Царская.

Курсанты НРУ им. И.П. Кулибина

Во время церемонии коллективы учебных заведений выступили с творческими номерами, а почетное право ударить в рынду традиционно было предоставлено воспитаннику Нижегородского детского речного пароходства.

Компания активно сотрудничает с профильными вузами, обеспечивая курсантов не только плавательной практикой, но и привлекая к участию в корпоративных мероприятиях еще до момента трудоустройства. Например, три студентки Городецкого Губернского колледжа, осваивающие специальность "Поварское и кондитерское дело" и профессиональную подготовку по направлению "Повар судовой", приняли участие в конкурсе профессионального мастерства судовых поваров Волжского пароходства. Также был запущен уникальный для отрасли спецпроект "Алло, мам!", в котором пятеро курсантов вели блоги и рассказывали о своей жизни и работе на судах.

Вымпел Волжского пароходства выносят курсанты НРУ им. И.П. Кулибина

В 2023 году Волжское пароходство открыло три брендированные аудитории в профильных учебных заведениях: Государственном университете морского и речного флота им. С.О. Макарова в Санкт-Петербурге, Волжском государственном университете водного транспорта и Нижегородском ордена "Знак Почёта" речном училище им. И.П. Кулибина, и уже в начале 2024 года – в Нижегородском детском речном пароходстве.

В 2025 году открытие молодежной навигации пройдет на федеральном уровне при участии курсантов и студентов не только нижегородских, но и вузов-партнеров из других регионов.

Барабанщицы НРУ им. И.П. Кулибина