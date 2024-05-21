Рейс в Анталью задержали в Нижнем Новгороде из-за неисправности самолёта Общество

Рейс в Анталью задержали в Нижнем Новгороде 22 мая, сообщили в Нижегородской транспортной прокуратуре. Ведомство контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с длительной задержкой.

Согласно информации, вылет рейса ZF№ 843, выполняемый авиакомпанией "АзурЭйр", отложен с 04:10 ориентировочно до 18:00. Причиной названа техническая неисправность воздушного судна.

В транспортной прокуратуре также рассказали, что на рейс зарегистрировано 194 пассажира. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами.

В аэропорту для пассажиров организована работа мобильной приёмной с участием помощника Нижегородского транспортного прокурора.