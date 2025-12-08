Нижегородцы помогли организовать "социальное такси" в Абхазии Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В Абхазии стартовал проект "Социальное такси", направленный на улучшение мобильности для людей с ограниченными возможностями. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин, инициатива реализована при содействии Нижегородской области в партнерстве с Общероссийским народным фронтом и движением "Команда Абхазии".

По данным местных властей, в республике проживает около 500 человек, которым необходим специализированный транспорт.

В рамках проекта Нижегородская область передала Абхазии три специально оборудованных автомобиля. Машины полностью адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров и оснащены всем необходимым для комфортного и безопасного передвижения.

Управлять социальным такси будут водители, прошедшие специальную подготовку на базе Министерства здравоохранения Абхазии. Это гарантирует не только профессиональное обслуживание, но и внимательное отношение к потребностям пассажиров.

Глеб Никитин подчеркнул, что подобная служба успешно работает в регионе уже более 20 лет.

"Социальное такси помогает людям с инвалидностью свободно передвигаться, посещать медицинские учреждения, культурные и спортивные мероприятия, делая повседневную жизнь доступнее и комфортнее", — отметил он.

