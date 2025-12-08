Где можно покататься на коньках в Нижнем Новгороде зимой-2026
Назван новый срок достройки станций метро в Нижнем Новгороде
Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Никитин рассказал, когда нижегородцев избавят от вони
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
08 декабря 2025 08:00Нижегородцы помогли организовать "социальное такси" в Абхазии
07 декабря 2025 17:50Выкса может стать главным молодежным городом России
07 декабря 2025 16:34Грибы выросли в декабре на территории Керженского заповедника
07 декабря 2025 13:45Стоимость новогодних подарков в Нижегородской области выросла на 10%
07 декабря 2025 13:06Нижегородцам разъяснили сроки вакцинации от четырех болезней
07 декабря 2025 12:30Нижегородка поделилась впечатлениями о поездке из Москвы на "Буревестнике"
07 декабря 2025 11:25Снегопады и морозы надвигаются на Нижний Новгород
07 декабря 2025 10:15В Перевозском округе ушел из жизни 100-летний ветеран Михаил Тарасов
07 декабря 2025 09:48Два нижегородских отеля претендуют на престижную международную премию
07 декабря 2025 09:00Нижегородский минтранс готовит масштабный ремонт трассы у Новинок
Общество

Нижегородцы помогли организовать "социальное такси" в Абхазии

08 декабря 2025 08:00 Общество
Нижегородцы помогли организовать социальное такси в Абхазии

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

В Абхазии стартовал проект "Социальное такси", направленный на улучшение мобильности для людей с ограниченными возможностями. Как рассказал в своем телеграм-канале губернатор Глеб Никитин, инициатива реализована при содействии Нижегородской области в партнерстве с Общероссийским народным фронтом и движением "Команда Абхазии".

По данным местных властей, в республике проживает около 500 человек, которым необходим специализированный транспорт.

В рамках проекта Нижегородская область передала Абхазии три специально оборудованных автомобиля. Машины полностью адаптированы для перевозки маломобильных пассажиров и оснащены всем необходимым для комфортного и безопасного передвижения.

Управлять социальным такси будут водители, прошедшие специальную подготовку на базе Министерства здравоохранения Абхазии. Это гарантирует не только профессиональное обслуживание, но и внимательное отношение к потребностям пассажиров.

Глеб Никитин подчеркнул, что подобная служба успешно работает в регионе уже более 20 лет.

"Социальное такси помогает людям с инвалидностью свободно передвигаться, посещать медицинские учреждения, культурные и спортивные мероприятия, делая повседневную жизнь доступнее и комфортнее", — отметил он.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде представили проекты помощи уязвимым группам населения.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Инвалиды Социальные проекты
Поделиться:
Новости по теме
01 декабря 2025 16:50Нижегородский кадровый центр приглашает граждан на мероприятия в рамках Декады инвалидов
26 октября 2025 08:55Нижегородский минсоцпол поддержит стипендиями талантливых детей-инвалидов
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных