Свет и ГВС частично отключат в шести районах Нижнего Новгорода 23 мая Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 23 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Автозаводском районе с 9:00 до 16:00 будет отключено электричество в многоквартирном доме на ул. Лескова, 8.

В Канавинском районе с 9:00 до 11:00 будут обесточены здания в районе ДК им. Ленина: ул. Сивашская, 35; Холодильный пер., 4, 5, 6, 7.

В Сормовском районе с 9:00 до 17:00 света не будет в микрорайоне Починки: ул. Заливная,14-23, 25, 27, 29.

В Советском районе с 9:00 до 15:00 электроэнергию отключат на ул. Богородского в домах № 1, 4, 3/1; а с 9:00 до 17:00 - в административных зданиях на ул. Нартова, 23 (колледж теплоснабжения), 23а ("Аргос", AvtoFresh), 25 (пожарная часть №28).

В Московском районе с 9:00 до 17:00 отключение электричества запланировано на ул. Линдовской, 21-59 (нечет.), 80, 82, 84, 86.

В Ленинском районе с 9:00 до 14:00 без света останутся квартиры и административные помещения в доме на ул. Октябрьской Революции, 70.

Кроме того, с 10:00 до 14:00 будет отключена горячая вода на пр. Ленина в домах № 28/11, 12, 13, 30/8