Свет и воду частично отключат в двух районах Нижнего Новгорода 24 мая Общество

Дома в нескольких районах Нижнего Новгорода будут частично отключены от систем ЖКХ 24 мая в связи с плановыми и внерегламентными работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС и Россетей.

В Нижегородском районе с 9:00 до 17:00 будет отключено электричество по адресам: ул. Гоголя, 34, 41; ул. Суетинская, 1А, 2.

В Верхних Печёрах с 10:00 до 14:00 запланировано отключение горячей воды в одном многоквартирном доме на ул. Касьянова, 4/1.

В Приокском районе будет ограничено подача холодной воды в несколько домов по уд. 40 Лет Победы: № 1, 2, 3, 5. Неудобства жильцам придётся терпеть с 9:00 до 14:00.