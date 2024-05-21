Инициативы АСИ будут отражены в нацпроектах Общество

Все инициативы гражданского предпринимательского характера, которые поддерживает Агентство стратегических инициатив, должны найти отражение в национальных проектах. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АСИ, которое прошло 22 мая.

Глава государства отметил, что благодаря площадке многие инициативы, поступающие от граждан, бизнеса и некоммерческого сектора, становятся частью федеральной повестки.

"Многие конкретные предложения вошли в послание Федеральному собранию, за что хочу вас поблагодарить", — сказал президент.

Напомним, что на наблюдательном совете также была презентована новая модель целевых условий ведения бизнеса. Нижегородская область вместе с Москвой, Республикой Татарстан и Сахалинской областью стали пилотными при расчётах целевых показателей по всем мировым стандартам.

СПРАВКА:

Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (Агентство стратегических инициатив, АСИ) — российская автономная некоммерческая организация, созданная правительством России для реализации комплекса мер в экономической и социальной сферах. В частности, для продвижения приоритетных проектов, реализации мероприятий по улучшению предпринимательской среды в России, развитию профессиональных кадров и т. п. Действует с 11 августа 2011 года. Председатель наблюдательного совета — Владимир Путин.