Конкурс журналистских работ "Семейные ценности и традиции" организован в Нижегородской области

Конкурс посвящен семейным ценностям и традициям, на которых формируется личность человека и гражданина, и проводится с целью поощрения профессиональной деятельности журналистов, освещающих в СМИ тему семьи.
Как сообщает министерство информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области, на конкурс принимаются проекты (серии публикаций в печатных СМИ, публикации на сайтах, серии видео и радиоматериалов, фоторепортажей), размещенные в зарегистрированных в установленном действующим законодательством порядке печатных и электронных СМИ Нижегородской области независимо от организационно-правовой формы и формы собственности их редакции за период с 1 января по 1 сентября 2024 года. Проект должен содержать не менее пяти материалов.
Проекты принимаются в номинациях:
- Лучший проект в печатных СМИ;
- Лучший телевизионный проект;
- Лучший радиопроект;
- Лучший проект в сетевых изданиях;
- Лучший фотопроект.
Один автор может представить не более одного проекта в каждой из номинаций. От одной организации принимается не более трех заявок по каждой из номинаций.
Прием работ - с 1 августа по 5 сентября 2024 года.
Победителей в каждой категории наградят дипломами и денежными премиями. Итоги будут подведены в октябре 2024 года.
Для участия в конкурсе необходимо заполнить электронную заявку: https://forms.yandex.ru/u/6628b9fb2530c260d0619f31/
Подробно с Положением о конкурсе и комплектом документов можно ознакомиться на сайте министерства информационной политики в разделе «Деятельность - Конкурсы в сфере СМИ» (https://mip.nobl.ru/activity/57235/).
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