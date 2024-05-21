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Экономика

Александр Щелоков: Планы по модернизации налоговой системы по поручению президента РФ вызывают оптимистичный настрой

25 мая 2024 13:39  [2] Экономика

Глава Арзамасского городского округа Александр Щелоков прокомментировал необходимость модернизации налоговой системы.

«Планы по модернизации налоговой системы по поручению президента РФ вызывают оптимистичный настрой. Для меня долгожданное решение – блокирование разного рода вольных оптимизаций и схем дробления бизнеса с целью ухода от налоговой нагрузки. Когда видишь двух субъектов предпринимательской деятельности, один из которых считает своим долгом иметь прозрачные налоговые отношения, а другой самостоятельно определяет степень справедливости таких взаимоотношений и платит столько, сколько считает правильным, то невольно возникают вопросы соотношения его прав и обязанностей. А последнее, как видится, лежит в основе того, что и делает нас единой страной и обществом», - сказал Александр Щелоков.

«Справедливость, о которой говорит, министр финансов России Антон Силуанов, это не что иное, как продолжение строительства свода налоговых правил страны, начавшееся 30 лет назад. Необходимое, своевременное, но требующее детального администрирования, чтобы с нововведениями не наломать дров. А если не будем меняться, останемся на обочине, и ни о каком технологическом суверенитете речи уже идти не будет», - отметил Александр Щелоков.

Напомним, необходимость модернизации налогового законодательства была озвучена президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.

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Теги:
Законодательство Налоги
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