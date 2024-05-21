Александр Щелоков: Планы по модернизации налоговой системы по поручению президента РФ вызывают оптимистичный настрой Экономика

Глава Арзамасского городского округа Александр Щелоков прокомментировал необходимость модернизации налоговой системы.

«Планы по модернизации налоговой системы по поручению президента РФ вызывают оптимистичный настрой. Для меня долгожданное решение – блокирование разного рода вольных оптимизаций и схем дробления бизнеса с целью ухода от налоговой нагрузки. Когда видишь двух субъектов предпринимательской деятельности, один из которых считает своим долгом иметь прозрачные налоговые отношения, а другой самостоятельно определяет степень справедливости таких взаимоотношений и платит столько, сколько считает правильным, то невольно возникают вопросы соотношения его прав и обязанностей. А последнее, как видится, лежит в основе того, что и делает нас единой страной и обществом», - сказал Александр Щелоков.

«Справедливость, о которой говорит, министр финансов России Антон Силуанов, это не что иное, как продолжение строительства свода налоговых правил страны, начавшееся 30 лет назад. Необходимое, своевременное, но требующее детального администрирования, чтобы с нововведениями не наломать дров. А если не будем меняться, останемся на обочине, и ни о каком технологическом суверенитете речи уже идти не будет», - отметил Александр Щелоков.

Напомним, необходимость модернизации налогового законодательства была озвучена президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию 29 февраля.