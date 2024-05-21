"Дзержинский Арбат" в День Города объединил сотни горожан Культура и отдых

Фото: адмдзержинск.рф

«Дзержинский Арбат» в День Города объединил сотни горожан.

Второй год подряд в День города в Дзержинске на Парковой аллее разворачивается масштабный фестиваль прикладного творчества «Дзержинский Арбат».

В течение дня почти 100 мастеров, рукодельниц и ремесленников из Дзержинска и других городов Нижегородской области представляют свое творчество.

Почетными гостями фестиваля стали глава города Дзержинска Иван Носков, депутат Законодательного Собрания Нижегородской области Александр Парамонов и депутат городской Думы Нина Аранович.

«Приятно видеть, что «Дзержинский Арбат» стал еще многолюднее. Еще раз убедился, сколько талантливых мастеров и художников живет в нашем городе, и еще в том, как правильно было выбрано место для Арбата. Ни один сквер не вместил бы столько участников, нигде не было бы возможности так свободно подойти к каждому из них. Желаю всем «арбатовцам» вдохновения и отличной погоды на весь предстоящий сезон. Приглашаю дзержинцев посетить в течение лета Парковую аллею и обязательно приобрести на память понравившийся сувенир», – сказал глава города Дзержинска Иван Носков.

Как сообщается на сайте администрации Дзержинска, мастера фестиваля прикладного творчества «Дзержинский Арбат» представили в день города свои изделия из валяной шерсти, керамики, кожи, фетра, в технике лоскутного шитья и вязания крючком. Гости Арбата выбирали для себя или в подарок шкатулки, украшения из бусин, бисера и эпоксидной смолы, ароматические свечи, настенные панно, игрушки, связанные на спицах и сшитые из натуральных тканей, и многое другое. Традиционно дзержинские художники выставили свои работы, выполненные в различных живописных техниках.

«Очень приятно видеть, что Дзержинский Арбат набирает обороты. Он интересен и мастерам, которые могут продемонстрировать свои таланты, и тем, кто любит неординарные вещи. На мой взгляд, равнодушным после посещения этой площадки не остаётся никто. С появлением нашего городского Арбата у дзержинских мастеров появилась еще одна возможность самореализации. А кто-то, возможно, глядя на работы земляков, задумается и над тем, чтобы попробовать свои силы в творчестве», – сказала депутат Думы города Дзержинска Нина Аранович.

Впервые к Фестивалю присоединился дзержинский мастер Дмитрий Сангалов, который, помимо своих работ, организовал на аллее примечательную фотозону с оригинальным металлическим жирафом.

«В прошлом году выйти на «Дзержинский Арбат» не получилось, но в этот раз я решил поучаствовать в этом пестром фестивале творчества. Много новых лиц, встретил и знакомых. «Арбат» – уникальный формат арт-пространства для общения, заряд хорошего настроения, и, что немаловажно, возможность для каждого художника или ремесленника найти почитателей своего творчества. Спасибо организаторам и администрации города за возрожденную городскую традицию!» – поделился Дмитрий Сангалов.

Праздничное настроение ярмарки поддержала музыкальная программа «Споемте, друзья!». Своим творчеством делились воспитанники детских школ искусств №№ 5 и 7, Хор ветеранов города Дзержинска и танцевальные коллективы: театр современного танца «Мята», центр современной хореографии «Slad-Dance», театр танца и песни «Овация», студия танца Юлии Лукиной и студия аргентинского танго «Eltango».

«Дзержинский Арбат» будет работать на Парковой алее все лето. Узнать мастеров этого арт-пространства можно будет по фирменным фартукам и футболкам с логотипом проекта.

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