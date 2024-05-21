Высокая пожароопасность лесов прогнозируется в Нижегородской области с 29 мая Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Высокая пожароопасность лесов и торфяников прогнозируется в Нижегородской области с 29 мая.

Об этом сообщили в ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Так, с 29 мая по 3 июня в большинстве районов сохранится высокая (4 класс) пожароопасность.

В связи с этим повышается вероятность возникновения лесных (природных) пожаров. Также возможно увеличение количества очагов и площадей природных пожаров, распространения огня на населенные пункты и объекты экономики.

ГУ МЧС России по Нижегородской области призывает всех граждан быть внимательными в пожароопасный период и соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что жара до +28° придёт в Нижегородскую область на этой неделе.