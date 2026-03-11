Елена Овчинникова: "Каждое исследование в составе диспансеризации – ценный источник информации о здоровье пациента" Общество

Фото: Никита Духник

Городская поликлиника №7 Нижнего Новгорода поделилась статистикой проведения профилактических мероприятий. Если по итогам 2025 года диспансеризацию и профилактические осмотры в медучреждении прошли свыше 27,7 тысячи человек, то с начала текущего года – уже более 6,1 тысячи пациентов. Цифры свидетельствует о том, что темпы проведения мероприятий растут, а нижегородцы все активнее следят за своим здоровьем.

Главный врач поликлиники Елена Овчинникова рассказала, что даже набор базовых исследований позволяет специалистам составить четкое представление о здоровье человека. Важно регулярно обращаться к врачам с профилактической целью, поскольку многие патологии могут долгое время никак себя не проявлять.

«Порой пациенты поликлиник недооценивают важность прохождения диспансеризации, полагая, что привычные всем обследования не помогут обнаружить отклонения в организме. Это мнение ошибочно: абсолютно каждое исследование в составе диспансеризации – ценный источник информации о здоровье пациента. Диагностические процедуры подобраны так, чтобы исключить или подтвердить развитие самых распространенных и опасных для жизни патологий. Например, с помощью ЭКГ часто выявляют ишемические нарушения, нарушения ритма и гипертоническую болезнь, с помощью флюорографии – хроническую обструктивную болезнь легких и рак легких, а также туберкулез, с помощью маммографии – патологии молочной железы, в том числе один из самых часто встречающихся видов рака», – сообщила Елена Овчинникова.

Врач отделения медицинской профилактики городской поликлиники №7 Иван Колипаров привел и другие примеры пользы обследований. По его словам, важны даже самые привычные для любого человека анализы – общий анализ крови и биохимический анализ крови. С их помощью активно диагностируют сахарный диабет и множество случаев преддиабета – состояния, когда тяжелейшее заболевание еще обратимо. Известны случаи, когда аномальный результат анализа крови позволял заподозрить рак крови, а затем этот диагноз подтверждался.

«Диспансеризация начинается со сбора антропометрических показателей и опроса об образе жизни пациента, далее он проходит в смотровой кабинет, где осуществляется онкоскрининг. Особенно часто у пациентов обнаруживают признаки рака кожи – только в нашей поликлинике фиксируют от двух до четырех таких случаев в месяц. Пациенты не остаются один на один с этой проблемой – их сразу же направляют на углубленное обследование, к врачам узких специальностей, в специализированные клиники», – пояснил доктор.

Другой пример эффективной диагностики – сдача пациентами старше 40 лет анализа кала на скрытую кровь. Данное исследование позволяет определить наличие различных патологий желудочно-кишечного тракта, в том числе колоректального рака. При плохом результате больным обязательно назначат колоноскопию и другие дополнительные обследования.

«Ряд обследований важен для оценки репродуктивного здоровья граждан. Например, мужчины старше 45 лет сдают анализ на ПСА – простатспецифический антиген. Он позволяет заподозрить рак простаты, что, к сожалению, встречается нередко. Женщины, в свою очередь, сдают мазок на онкоцитологию. Есть пример, когда молодая девушка проходила это исследование дважды в течение года: в первый раз результат был удовлетворительным, а вот во второй раз была выявлена атипия мазка. Пациентка была направлена на дообследование, в результате у нее был установлен рак шейки матки. Благодаря диспансеризации медики вовремя принялись за его лечение», – резюмировал врач.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области напомнили, что проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации нацелено на достижение задач национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», который реализуется в стране с 2025 года по поручению президента России Владимира Путина.

Проходить диспансеризацию рекомендуется раз в три года, начиная с 18-летнего возраста, и ежегодно после 40 лет. Профилактический осмотр можно проходить каждый год. Указанные профилактические мероприятия проводятся в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи.

По согласованию с работодателем для прохождения диспансеризации на один день работнику дается освобождение от работы. С каждым годом в регионе все активнее проводятся выезды медицинских бригад вместе с передвижным оборудованием в трудовые коллективы – это позволяет нижегородцам проверять свое здоровье практически без отрыва от производства.

В городской поликлинике №7 пройти диспансеризацию и профилактические осмотры можно с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00. Подобная работа также организована и по выходным.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» направлен на ожидаемое увеличение продолжительности жизни к 2030 году и предполагает обновление поликлиник, амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, привлечение в медучреждения квалифицированных медицинских кадров, применение новых подходов в профилактике, диагностике и лечении хронических заболеваний, улучшение экстренной медицинской помощи и системы реабилитации, развитие сети национальных исследовательских центров, цифровизацию отрасли.