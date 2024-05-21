Сцену для летних концертов установили на Стрелке в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: Институт развития городской среды Нижегородской области

Сцену для небольших летних концертов установили на Стрелке около пакгаузов в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в Теlegram-канале Института развития городской среды региона.

На покрытие сцены с помощью ручной фрезеровки и лазерной гравировки нанесена карта территории Нижегородской ярмарки конца XIX века.

"Когда-то в этих местах располагались торговые ряды и другие здания. Большинство из них не сохранились до наших дней", - говорится в сообщении.

Сцена состоит из металлического каркаса и деревянных панелей, на зиму ее будут разбирать.

Напомним, арт-объект "Портовый кран" устанавливают на Стрелке в Нижнем Новгороде.