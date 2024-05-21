Чиновника из Нижегородской области оштрафовали за нецелевое использовании средств

Чиновника из МБУ "Благоустройство" в Большемурашкинском районе Нижегородской области оштрафовали за нецелевое использование бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что между муниципальным бюджетным учреждением "Благоустройство" и органами местного самоуправления Большемурашкинского района заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение работ по освещению улиц, благоустройству территории, содержанию дорог и ремонту кладбища.
Между тем, в нарушение требований бюджетного законодательства, а также условий соглашения, часть суммы в размере более 250 тысяч рублей была направлена на оплату расходов, связанных с приносящей доход деятельностью.
Прокуратура завела административное дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).
Суд штрафовал сотрудника МБУ "Благоустройство". Размер штрафа не раскрывается.
Напомним, преподаватель НГАТУ в Нижнем Новгороде подозревается в получении взяток от студентов.
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