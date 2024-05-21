Чиновника из Нижегородской области оштрафовали за нецелевое использовании средств Общество

Чиновника из МБУ "Благоустройство" в Большемурашкинском районе Нижегородской области оштрафовали за нецелевое использование бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Установлено, что между муниципальным бюджетным учреждением "Благоустройство" и органами местного самоуправления Большемурашкинского района заключено соглашение о предоставлении субсидии на выполнение работ по освещению улиц, благоустройству территории, содержанию дорог и ремонту кладбища.

Между тем, в нарушение требований бюджетного законодательства, а также условий соглашения, часть суммы в размере более 250 тысяч рублей была направлена на оплату расходов, связанных с приносящей доход деятельностью.

Прокуратура завела административное дело по ст. 15.14 КоАП РФ (нецелевое использование бюджетных средств).

Суд штрафовал сотрудника МБУ "Благоустройство". Размер штрафа не раскрывается.

Напомним, преподаватель НГАТУ в Нижнем Новгороде подозревается в получении взяток от студентов.