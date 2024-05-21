Обновление территории Нижегородской ярмарки пройдет при поддержке ОМК Общество

Фото: Нижегородская ярмарка

Обновление территории Нижегородской ярмарки стартовало при поддержке ОМК. Это одна из главных локаций, где проходят общегородские события, а масштаб праздников на ярмарочной площади растет ежегодно - здесь бывают до 500 тысяч человек.

Благоустройство у Главного ярмарочного дома продлится до середины июля. На площади уже покрасили флагштоки, опоры освещения и фонтан, установили новые таблички навигации, сейчас обновляются лавочки и навесы, а также карусель. Кроме этого, планируется заменить изношенную часть тротуарной плитки и бордюров, отремонтировать ступени павильона и детский городок, чтобы сделать его еще интереснее. Такое внимание к деталям позволяет не только обеспечивать комфорт гостям Ярмарки, но и дальше развивать территорию и создавать новые проекты.

Улучшения и ремонт инфраструктуры площади выполняют при поддержке Объединенной металлургической компании (ОМК). Ранее, в 2021 году ОМК профинансировала масштабную реконструкцию площади, которую выполнили к 800-летию города.

"Мы искренне ценим внимательное отношение к людям, поэтому создание комфортной и безопасной городской среды, развитие культуры и сохранение исторического наследия – важные элементы нашей деятельности. После реконструкции в 2021 году площадь у Ярмарки стала удобным местом для масштабных городских событий. Ее обновление сегодня позволит также с пользой и удовольствием проводить здесь время и нижегородцам, и гостям города. Особенно заметно, насколько изменился не только внешний облик Ярмарки, но и ее роль в деловой повестке на уровне страны, и это только начало. Уверены, что самые крупные проекты еще впереди", – отметила президент ОМК Наталья Еремина.

"Мы очень признательны Объединенной металлургической компании, что она продолжает традиции меценатства, заложенные еще в 19 веке, и вносит большой вклад в развитие Ярмарочной площади. Это позволяет нам проводить все более масштабные и значимые для всего региона события, и радовать гостей новыми локациями", - заметила генеральный директор АО "Нижегородская ярмарка" Елизавета Зубакина.

СПРАВКА:

В 2021 году на создание нового общественного пространства у главного Ярмарочного дома ОМК направила 412 млн рублей. Обновление площади – часть инфраструктурной программы развития Нижнего Новгорода к 800-летию города. В 19 веке именно Нижегородская ярмарка внесла большой вклад в развитие выксунских железоделательных заводов, в течение столетия представляя их продукцию. Здесь на Всероссийской художественной и промышленной выставке 1896 года впервые в мире продемонстрировали гиперболоидные стальные конструкции инженера Владимира Шухова. Среди объектов обновленной площади есть уменьшенная копия его водонапорной башни, которая сегодня находится на территории выксунского завода ОМК.