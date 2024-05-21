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Общество

Выставка-форум "Радость слова" пройдет в Нижнем Новгороде

29 мая 2024 10:52  [40] Общество

Выставка-форум "Радость слова" пройдет в Нижнем Новгороде, сообщает nne.ru.

Согласно информации, в рамках мероприятия состоится выставка новой духовной литературы, презентация детско-юношеского литературного конкурса.

Также пройдут творческие встречи и семинары.

Ранее сообщалось, что великопостное молитвенное стояние за воинов Росгвардии совершено в Дивеевском монастыре.

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Теги:
Выставка РПЦ
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